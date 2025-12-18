UPL recupera el gobierno de San Esteban de Nogales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La moción de censura presentada el pasado 2 de diciembre por UPL y una concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Esteban ha sido aprobada hoy, 18 de diciembre de 2025.

Desde el Comité Comarcal de UPL La Bañeza–Páramo felicitan a los tres concejales de UPL en San Esteban —José Antonio Núñez, José Luis García y Angelina Calderón— "por recuperar el gobierno municipal que legítimamente les corresponde y que les fue arrebatado mediante un pacto de gobierno contranatura entre PP y PSOE".

El partido recuerda que "UPL San Esteban obtuvo un resultado histórico en las últimas elecciones municipales, alcanzando el 45 % de los votos (94 papeletas) y tres concejales". Sin embargo, el acuerdo entre PP y PSOE permitió que "el candidato perdedor de las elecciones accediera a la alcaldía, desvirtuando así la voluntad mayoritaria de los vecinos".

"Confiamos en que, a partir de ahora, y tal y como han venido denunciando los tres concejales de UPL junto con la concejala del PP —a quien agradecemos su apoyo—, se ponga fin a la parálisis y a la nulidad organizativa que ha sufrido el Ayuntamiento en los últimos meses. Nos encontramos en un momento crucial para la recuperación del municipio y de toda la comarca. Esperamos que la nueva estabilidad del gobierno municipal, especialmente en un San Esteban duramente afectado por los incendios del pasado verano, permita al menos arrojar algo de luz frente al abandono que padecemos por parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España", indican fuentes de la agrupación.