Avanzan las obras en Alcalde José Tagarro Garmón

Las obras de reordenación de la calle Alcalde José Tagarro Garmón continúan desarrollándose conforme al calendario previsto, antes de la parada temporal de la actividad del sector de la construcción con motivo de las fiestas navideñas. Desde el Ayuntamiento se valora de forma positiva el ritmo de ejecución de los trabajos, que permitirán una mejora sustancial de esta vía urbana.

La actuación contempla una reordenación integral de los espacios destinados a peatones, circulación y estacionamiento, con el objetivo de aumentar la seguridad vial, facilitar la movilidad y optimizar el uso del espacio público. Entre las principales intervenciones se incluye la implantación de nuevos pavimentos, con aceras ejecutadas en hormigón fratasado y una calzada asfáltica renovada, además de la correspondiente señalización horizontal y vertical.

De forma paralela, se están ejecutando los sistemas de drenaje superficial mediante la instalación de sumideros sifónicos, así como las canalizaciones subterráneas y arquetas necesarias para el alumbrado público, la red de baja tensión y las telecomunicaciones. Estas actuaciones permitirán modernizar las infraestructuras existentes y mejorar su durabilidad.

En estos momentos, los trabajos se centran en la ejecución de las aceras de hormigón, una vez finalizada la colocación de los sistemas de drenaje y las canalizaciones subterráneas. De acuerdo con el convenio colectivo del sector de la construcción, la actividad se detendrá a partir del próximo 19 de diciembre, reanudándose tras las fiestas navideñas.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las aceras quedarán completamente hormigonadas antes del inicio del parón, quedando pendiente únicamente la ejecución de la calzada asfáltica y la señalización horizontal y vertical, actuaciones que se llevarán a cabo a la vuelta de las fiestas.

Durante este periodo de interrupción temporal de las obras, se procederá a la apertura al tránsito de la vía con el fin de reducir las molestias a los vecinos y vecinas, si bien desde el Ayuntamiento se ruega circular con la máxima precaución debido a la situación provisional de la calle.

El presupuesto de adjudicación de la obra asciende a 39.910 euros, con un plazo de ejecución de dos meses desde el 24 de noviembre de 2025, fecha en la que se firmó el acta de comprobación de replanteo. La inversión está financiada mayoritariamente por el Fondo de Cohesión Territorial 2025 de la Junta de Castilla y León, que aporta 30.740,06 euros, mientras que el resto corresponde a la aportación municipal exigida por las bases de la convocatoria.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización del municipio y en la mejora de aquellas vías que presentan un mayor grado de deterioro. En la visita realizada ayer por responsables municipales, se comprobó el buen estado de ejecución de las obras y se analizaron las medidas necesarias para garantizar una solución adecuada durante el parón navideño.