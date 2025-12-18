El campo español alza la voz en Bruselas contra los recortes de la PAC

Publicado por Redacción Bruselas Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA participaron este jueves en una multitudinaria manifestación de agricultores europeos en Bruselas para protestar contra los recortes propuestos en la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034 y contra los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, que no garantizan la reciprocidad exigida por el sector.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, que contó además con el respaldo su secretario autonómico, José Antonio Turrado y del presidente de la organización en León, Asernio García, aseguró que la propuesta de financiación incluida en el marco financiero plurianual supone «la ruina del campo europeo y, en particular, del campo español», además de poner en riesgo la seguridad alimentaria. Barato denunció la reducción del presupuesto y la desaparición del segundo pilar de la PAC y afirmó que los agricultores han acudido a Bruselas para «decir basta» y exigir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cumpla los compromisos adquiridos con el sector en 2024.

En la misma línea, el director general de UPA, Cristóbal Cano, calificó la protesta como una «movilización histórica» y reclamó una PAC fuerte, con presupuesto suficiente y adaptada a las necesidades reales de agricultores y ganaderos. Cano subrayó que la Unión Europea debe respaldar a un sector estratégico y criticó que se pretenda reducir la financiación, además de denunciar que los agricultores siguen siendo «moneda de cambio» en los acuerdos comerciales. «No vale cambiar automóviles por alimentos», advirtió.

Por su parte, el secretario general de Coag, Miguel Padilla, alertó de la «enorme preocupación» del sector ante el recorte del 18 % planteado por la Comisión Europea, que, sin tener en cuenta la inflación, supondría para España una pérdida de unos 900 millones de euros anuales. Padilla expresó su temor a que la futura PAC conduzca a la renacionalización de la política agraria y advirtió de los efectos negativos de los acuerdos con terceros países, que, según señaló, pueden beneficiar a algunos productos, pero resultan «ruinosos» para la agricultura en su conjunto.

Las organizaciones agrarias insistieron en la necesidad de garantizar cláusulas espejo y condiciones de competencia justa, así como de reducir una burocracia que, lejos de simplificarse, sigue aumentando. No descartan nuevas movilizaciones si Bruselas no rectifica sus propuestas.