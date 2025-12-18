Charla del PSOE sobre energías renovables en Coyanza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agrupación Socialista de Valencia de Don Juan celebra este sábado, 20 de diciembre, a las 12.30 horas, en la casa del pueblo un acto abierto a la ciudadanía en el que se hablará de la transición energética como la gran oportunidad que supone para tanto para nuestro país como también para nuestra provincia y, especialmente, para el sur de León.

La jornada, abierta a toda la ciudadanía, consistirá en una charla coloquio que protagonizará Andrea Fernández Benéitez, diputada en el Congreso por León. Durante el transcurso de la misma se proyectarán vídeos divulgativos como «Vamos a solucionar el cambio climático» de Kurzgesagt (En resumen) y «Australia y Texas, ¡lecciones del apagón» y «Gigantes eléctricos ya están aquí» de Javier Peña «Hope!».

Las políticas de descarbonización de la economía y la implementación de energías renovables en buena parte del territorio español y también en el sur de León está suponiendo la novedad de recibir inversiones en el medio rural de proyectos de producción de energía mediante tecnología fotovoltaica o proyectos de economía circular como el biometano, que dará una solución a los problemas medioambientales de ganaderos y agricultores de la zona. También se los fondos Europeos Next Generation.