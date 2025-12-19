Navidad León 2025: tradición para toda la familia en Vega de Infanzones

El pequeño municipio leonés de Vega de Infanzones, compuesto por las localidades de Vega de Infanzones, Grulleros y Villadesoto, se prepara para vivir unas fiestas navideñas llenas de tradición y actividades para toda la familia, especialmente dirigidas a los más pequeños.

Los actos navideños giran en torno a Grulleros, uno de los núcleos del municipio, donde se concentran los eventos más esperados. Destaca en el programa será el canto de villancicos, que tendrá lugar el sábado por la tarde en Vega de Infanzones.

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un repertorio tradicional de canciones navideñas que llenarán las calles de música y espíritu festivo.

Además, en Grulleros, el día 21 se organizará otra sesión para cantar villancicos, fomentando la participación comunitaria y manteniendo viva esta costumbre tan arraigada en la provincia de León.

El 27 de diciembre, Grulleros acogerá una sesión de cuentacuentos especialmente pensada para los niños. Esta actividad, que promete historias mágicas y navideñas, se convertirá en un plan ideal para las familias, permitiendo a los más pequeños sumergirse en el mundo de los cuentos mientras esperan la llegada de las fiestas más señaladas.

El plato fuerte llegará con la cabalgata. Los niños del municipio serán los protagonistas, y a que ellos mismos participarán en el desfile. Aún no se ha confirmado si la cabalgata estará dedicada a Papá Noel o a los Reyes Magos, pero sea cual sea la figura central, el evento promete ser un espectáculo lleno de ilusión, carrozas, dulces y sorpresas para todos los asistentes.

Estas actividades, organizadas por la Junta Vecinal de Grulleros y con el apoyo del Ayuntamiento de Vega de Infanzones buscan unir a los vecinos en estas fechas tan especiales, potenciando el sentido de comunidad en un municipio rural como este.

La Navidad en Vega de Infanzones invita a recuperar las tradiciones sencillas: música, cuentos y desfiles que hacen brillar los ojos de los niños y reconfortan el corazón de los mayores.

Sin grandes alardes, pero con mucho calor humano, este rincón leonés celebra la magia de estas fechas con sus vecinos volcados y los más pequeños henchidos de ilusión.