Navidad León 2025: Valderas brilla por Navidad y Fresno de la Vega canta su ramo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

La localidad leonesa de Valderas ya tiene lista su agenda para fiestas, con un programa que se extiende hasta el 5 de enero. La programación combina los eventos más tradicionales con actividades culturales y deportivas para todas las edades.

El pistoletazo de salida ya tuvo lugar hace unos días con el encendido oficial de luces en el Antiguo Seminario. Esa misma tarde, los vecinos disfrutaron de un bingo navideño y una chocolatada.

Sin embargo, entre las citas más esperadas destacan la carrera de San Silvestre, que se celebrará el 27 de diciembre con salida a las 16,00 horas desde la plaza Ramón y Cajal.

También, el 29 de diciembre, fecha en la que el Auditorio María de las Hazas acogerá espectáculos de magia.

Para los más pequeños, la «Operación Ho Ho Ho!» llegará el 22 de diciembre , seguida de un taller sobre mitología el día 23.

Como no podía ser de otra forma, la Navidad cerrará con la gran Cabalgata de Reyes la tarde del 5 de enero. Sus Majestades partirán a las 18.30 horas desde la Plaza de la Cruz para repartir ilusión por las calles de la villa.

La Navidad en Valderas se presenta como una apuesta por la convivencia y el dinamismo cultural en el corazón de la provincia leonesa. Al centralizar gran parte de sus actividades en espacios emblemáticos como el Antiguo Seminario y el Auditorio María de las Hazas, el Ayuntamiento ha logrado diseñar un itinerario que no solo celebra lo religioso, sino también la identidad local y el ocio compartido. Desde el carácter benéfico de su bingo y su chocolatada inicial, hasta el esfuerzo por mantener vivas las raíces con talleres de mitología, el programa demuestra el potencial del medio rural.