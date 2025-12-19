Navidad León 2025: Valderas brilla por Navidad y Fresno de la Vega canta su ramo
El espíritu navideño ilumina el sur de León: Valderas y Fresno de la Vega preparan unas fiestas inolvidables con una programación extensa y variada, uniendo la tradición local con eventos culturales, musicales y mágicos
La localidad leonesa de Valderas ya tiene lista su agenda para fiestas, con un programa que se extiende hasta el 5 de enero. La programación combina los eventos más tradicionales con actividades culturales y deportivas para todas las edades.
El pistoletazo de salida ya tuvo lugar hace unos días con el encendido oficial de luces en el Antiguo Seminario. Esa misma tarde, los vecinos disfrutaron de un bingo navideño y una chocolatada.
Sin embargo, entre las citas más esperadas destacan la carrera de San Silvestre, que se celebrará el 27 de diciembre con salida a las 16,00 horas desde la plaza Ramón y Cajal.
También, el 29 de diciembre, fecha en la que el Auditorio María de las Hazas acogerá espectáculos de magia.
Para los más pequeños, la «Operación Ho Ho Ho!» llegará el 22 de diciembre , seguida de un taller sobre mitología el día 23.
Como no podía ser de otra forma, la Navidad cerrará con la gran Cabalgata de Reyes la tarde del 5 de enero. Sus Majestades partirán a las 18.30 horas desde la Plaza de la Cruz para repartir ilusión por las calles de la villa.
La Navidad en Valderas se presenta como una apuesta por la convivencia y el dinamismo cultural en el corazón de la provincia leonesa. Al centralizar gran parte de sus actividades en espacios emblemáticos como el Antiguo Seminario y el Auditorio María de las Hazas, el Ayuntamiento ha logrado diseñar un itinerario que no solo celebra lo religioso, sino también la identidad local y el ocio compartido. Desde el carácter benéfico de su bingo y su chocolatada inicial, hasta el esfuerzo por mantener vivas las raíces con talleres de mitología, el programa demuestra el potencial del medio rural.
Fresno de la Vega canta su Ramo
La tradición, que solía pasar de padres a hijos con estrofas que evolucionaban para reflejar la actualidad del pueblo, se presenta hoy como un «tesoro cultural» del que toda la comunidad se siente responsable ante la amenaza de la despoblación.
El Ramo, soporte artesanal de las ofrendas que ha evolucionado desde simples ramas de árbol a elaboradas estructuras de madera, volverá a ser el eje central de la ceremonia. En Fresno, la tradición recuerda especialmente el soporte de forma romboidal o rectangular, adornado con velas, cintas de seda de vivos colores rescatadas por vecinas como Dolores García, flores y las típicas rosquillas. Este armazón, portado siempre en alto por un mozo, simboliza la ofrenda del pueblo ante el Niño Jesús en las fechas más señaladas del calendario: la Nochebuena o el día de Navidad. El rito seguirá el orden litúrgico y popular de antaño, comenzando en el pórtico de la iglesia, donde se solicita permiso al sacerdote para entrar a cantar. Tras avanzar por el templo, las mozas cantoras relatarán el nacimiento de Jesús frente al altar, seguidas de una comitiva de niños y jóvenes que depositarán cestos y vasijas con ofrendas ante el Ramo.
La ceremonia culminará con la felicitación de las Pascuas a todos los presentes y, como marca la tradición, un convite a base de mistela y dulces en el pórtico, celebrando su identidad.