La nieve condiciona la circulación en otras siete vías en León, Salamanca, Soria y Zamora

Las nevadas caídas desde la tarde de ayer en la península obligan, en estos momentos, a cortar al tráfico cinco carreteras en las provincias de Ávila, Burgos y Salamanca , además de condicionar la circulación en otras siete vías de León, Salamanca, Soria y Zamora, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Ical.

Así, se encuentran cerradas la AV-932 entre Casas de Navancuerda y Herguijuela (en Ávila), la DSA-191 a la altura de Candelario (Salamanca) y tres carreteras burgalesas: a BU-570 entre Espinosa de los Monteros y Rioseco, la BU-572 a la altura de rio de Lunada y la BU-571 entre el Río Trueba y Rio de la Sía.

Entre las vías que presentan problemas de circulación, tres de Salamanca presentan una situación difícil, por lo que se ha prohibido la circulación de camiones, vehículos articulados y coches sin neumáticos de invierno o cadenas: se trata de la misma DSA-191 en los alrededores de Candelario, la DSA-180 entre La Hoya y Navacarros y la SA-203 en la Peña de Francia, todo ello además de la circulación irregular que hay en estos momentos en la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia.

Por otra parte, en León hay circulación condicionada por la N-630, entre Ventosilla de la Tercia y la localidad asturiana de Floracebos, una situación que se repite en la SO-615 de Soria, entre Estepa de San Juan y Huérteles, y en la N-525 entre Otero de Sanabria y Chanos, en Zamora. Además, la niebla deja visibilidad reducida para quienes transiten por la N-6, entre el término municipal segoviano de Gudillos y La Jarosa, en Madrid.