El centro de salud de León que ha puesto un contador con los días que llevan con una sola enfermera: 659 hoy

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha instalado un contador que señala los 659 días en los que el servicio de Urgencias de Atención Primaria del municipio ha contado únicamente con una sola enfermera, una situación que sigue sin resolverse y que afecta directamente a la calidad asistencial que reciben los vecinos de la zona.

El contador, con el lema “Días con sólo una enfermera en el servicio de Urgencias del centro de salud”, se ha colocado tanto en el balcón del consistorio como en la página web municipal, con el objetivo de hacer visible una realidad que se prolonga en el tiempo y reclamar una solución inmediata a la administración sanitaria, según cuentan en un comunicado.

Desde el ayuntamiento se insiste en que no se está respetando la unidad funcional médico-enfermera en el Punto de Atención Continuada (PAC), lo que implica que no siempre hay el mismo número de profesionales de enfermería que de médicos para atender las urgencias. Esta situación tiene un impacto directo en la atención sanitaria que se presta a la población, especialmente en el medio rural.

Son numerosas las ocasiones en las que coinciden dos o más urgencias simultáneamente, lo que dificulta que puedan ser atendidas de forma adecuada cuando hay solo una enfermera de guardia, incrementando los tiempos de espera y la presión asistencial.

Desde el ayuntamiento se recuerda que la falta de profesionales no es un problema puntual, ya que esta situación se repite tanto en verano como en invierno y se agrava especialmente en épocas como las Navidades, cuando aumenta la demanda asistencial. Por eso se considera imprescindible que la Consejería de Sanidad proteja al mundo rural dotándolo de los profesionales necesarios para atender correctamente un servicio esencial como es el de urgencias.

Además, el medio rural es una población cada vez más envejecida, lo que hace aún más necesario contar con un número adecuado de profesionales sanitarios que permitan proteger tanto a los pacientes como a los propios profesionales, garantizando una atención segura, digna y de calidad.

Por eso desde el ayuntamiento de Santa María del Páramo se reclama una respuesta urgente y efectiva para garantizar una atención sanitaria digna y de calidad, equiparable a la que reciben otros núcleos de población, y para evitar que esta situación se siga cronificando en el tiempo.