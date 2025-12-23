Santa María del Páramo recupera la figura de la Vieja del Monte con una recreación a tamaño real

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo en colaboración con la Asociación del cáncer han realizado a tamaño real a La Vieja del Monte un personaje mitológico de la tradición oral de los pueblos de la montaña de la provincia de León.

Se trata de una figura bondadosa que daba alimentos a los pastores para que se lo llevaran a los niños a su casa o al pueblo. Este rito se hacía más presente en las temporadas estivales de trabajo agrícola y ganadero más intenso.

La Vieja del Monte lleva un pañuelo negro en la cabeza, blusa negra y dengue cruzado al pecho, granate pajizo, saya verde con tiras negras y mandil blanco con adornos negros. Calza madreñas y lleva una media blanca y otra negra.

Esta tradición de la montaña leonesa también ha querido modernizarse y por eso ahora la Vieja del Monte baja en nochebuena a las casas, para dejar regalos a los más pequeños, como una suerte de Papá Noel local.

Invitamos a todo el que quiera pasar a verla junto con el tradicional Ramo Leonés, decorado por el Grupo Cultural de Coros y Danzas “Virgen de la Guía” a las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa María del Páramo en horario de mañana.