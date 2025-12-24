La Guardia Civil investiga una oleada de robos en varios pueblos del Órbigo

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Carrizo de la Ribera investiga estos días una oleada de robos en la zona de la ribera del Órbigo.

En las últimas semanas se ha producido una serie de hurtos en varios pueblos cercanos a Carrizo de la Ribera que han generado cierta alarma entre los vecinos de las localidades afectadas, toda situadas en los alrededores de este núcleo urbano, uno de los epicentros de la vida cotidiana en esta zona de la provincia.

Dinero y joyas

Además de en Carrizo, también en otras localidades como La Milla del Río, Quintanilla de Sollamas y Villanueva de Carrizo se han registrado robos en los últimos días. El último de ellos, al parecer, se produjo en Carrizo el pasado fin de semana, donde los ladrones entraron en varios domicilios aprovechando la ausencia de los inquilinos, sin que hayan trascendido más detalles.

Los cacos aprovechan la última hora de la tarde para acometer los robos y su objetivo sería, sobre todo, dinero en efectivo y joyas, según se desprende de los últimos casos. Villanueva de Carrizo también ha sido uno de los escenarios de este tipo de sucesos y hace dos semanas entraron en una vivienda aprovechando que su dueña se había ausentado, sin embargo, fue ella la que, al parecer, se encontró a los ladrones en el interior del domicilio.

Ahora agentes de la Benemérita investigan los hechos, menos de una decena, para tratar de encontrar a los responsables de los robos tras las denuncias de las personas que los han sufrido. La oleada de robos ha generado cierta alarma vecinal, si bien no es la primera vez que se produce un suceso de este tipo en los últimos años.