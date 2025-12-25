La estación de Leitariegos inicia la temporada

La estación invernal Valle de Laciana-Leitariegos comenzó ya su temporada de nieve el pasado miércoles, con seis pistas abiertas, de las 15 disponibles que hay en total y 3,26 kilómetros esquiables de los más de 8 kilómetros que suma la estación con seis remontes abiertos —2 telesillas, 2 telesquís y 2 cintas— de los 18 totales. Los espesores de nieve acumulada oscilan entre los 10 y los 30 centímetros cuya calidad es polvo/dura. Por el momento, las cafeterías de Leitariegos permanecerán cerradas.

Concretamente, la estación dispone de tres pistas verdes abiertas, La Escuela, El Oso y El Urogallo y otras tres azules, La Cueva, Chagunachos y Autovía.