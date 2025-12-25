Los premiados con el Gordo en Villamanín, convocados a una reunión por las dudas con las papeletas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión de Fiestas de Villamanín de la Tercia, cuyas papeletas fueron agraciadas el pasado lunes con el Gordo de Navidad, ha convocado a todas las personas que han resultado premiadas a una reunión que tendrá lugar este viernes 26, a partir de las 18.00 horas en el local del Hogar del Pensionista de la localidad. Según la convocatoria, el objetivo de este encuentro es identificar todas las papeletas premiadas e informar sobre el procedimiento para proceder al cobro del premio, que en total asciende a unos 34 millones de euros. Sin embargo, varios vecinos denunciaron en la tarde de este jueves que podrían haberse producido ciertas irregularidades con la venta de al menos 50 papeletas no consignadas, y que, por lo tanto, no tendrían derecho al suculento premio. Esta situación también fue puesta de manifiesto en las redes sociales donde varios vecinos hablaban de un «presunto fraude». Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la presidenta de la comisión de fiestas. Por su parte, el alcalde de Villamanín, Álvaro Barreales, aseguró desconocer estos hechos, aunque sí declaró estar al corriente de la reunión convocada, ya que se celebra en el propio Ayuntamiento. «Sí que sé que hay gente que me ha comentado que no sabe como cobrar el premio, ya que no es un décimo, sino una participación, y para explicar el procedimiento la Comisión de Fiestas ha convocado el encuentro, no se más», ha comentado.