UPL reclama a la Junta la reparación urgente de la carretera SA-305 entre Ledesma y el límite con Zamora

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León el arreglo "urgente" de la carretera autonómica SA-305 en el tramo comprendido entre Ledesma y el límite con la provincia de Zamora, al considerar que su estado actual "dificulta una conducción cómoda y segura" y supone "un riesgo añadido" para quienes transitan por ella.

Los leonesistas han registrado en las Cortes una pregunta dirigida al Ejecutivo autonómico en la que solicitan, por un lado, una valoración técnica del estado del firme y, por otro, la ejecución de obras de mejora y modernización de la vía.

Según señala UPL en su iniciativa, el tramo presenta "numerosos baches y desconchones" que incrementan la peligrosidad de esta carretera, que se considera una conexión estratégica entre la villa de Ledesma y la ciudad de Zamora y "clave para la movilidad de la comarca de la Tierra de Ledesma".

Los responsables de UPL han calificado el estado actual del firme como "lamentable" y ha advertido de que su deterioro continuado genera problemas tanto de seguridad vial como de accesibilidad. Por ello, insta a la Junta, como administración titular de la vía, a acometer "a la mayor brevedad posible" las actuaciones que garanticen un tránsito adecuado y seguro para los usuarios de la SA-305.