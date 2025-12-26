De la euforia al suspense: nace una canción en Villamanín por las dudas sobre el cobro de las papeletas del Gordo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La alegría desbordante que invadió Villamanín tras el reparto de millones de euros del Gordo de la Lotería de Navidad (número 79432) ha dado paso a una atmósfera de incertidumbre. La Comisión de Fiestas de Villamanín de la Tercia, responsable de vender las participaciones agraciadas, ha convocado para este viernes 26 de diciembre a todos los poseedores de papeletas premiadas. El objetivo oficial: identificar a los agraciados, explicar el procedimiento de cobro de los cerca de 34-35 millones de euros repartidos y garantizar una gestión transparente.

Sin embargo, la convocatoria —que menciona una «situación organizativa sobrevenida» que debe abordarse de forma conjunta— ha generado preocupación entre algunos vecinos y compradores. En las redes sociales y conversaciones locales han surgido denuncias sobre posibles irregularidades en la venta de al menos 50 papeletas no consignadas correctamente, lo que pondría en riesgo su derecho al premio.

Palabras como «presunto fraude» han circulado ampliamente, aunque no existen confirmaciones oficiales que lo avalen y la propia comisión insiste en la necesidad de claridad y apoyo vecinal.

El alcalde de Villamanín, Álvaro Barreales, ha declarado desconocer detalles concretos sobre estas supuestas anomalías, limitándose a confirmar que conoce la reunión porque se celebra en dependencias municipales. «Hay gente que me ha comentado que no sabe cómo cobrar el premio, ya que no es un décimo, sino una participación», explicó, subrayando que el encuentro busca precisamente resolver estas dudas prácticas.

En medio de este revuelo, la situación ha inspirado a algún ingenioso del pueblo (o de la comarca) a crear una canción satírica —cuyo audio circula ya por WhatsApp y redes— que pone música a las inquietudes colectivas: las esperas, los nervios por el cobro, las preguntas sobre si las papeletas son válidas y el contraste entre la fiesta inicial y la actual tensión.

La letra, con tono humorístico y costumbrista, refleja el sentir de muchos: de la explosión de alegría el 22 de diciembre a la cuenta atrás para aclarar qué pasa con los millones prometidos.

La comisión, formada principalmente por jóvenes que tradicionalmente venden lotería para financiar las fiestas, vendió las participaciones a 5 euros cada una (4 euros en juego + 1 euro de donativo para las fiestas), convirtiendo los décimos adquiridos en miles de papeletas repartidas por el pueblo. Cada una de las válidas debería reportar 80.000 euros al agraciado. Este viernes por la tarde se espera que la reunión aporte las respuestas necesarias y disipe las sombras. Mientras tanto, la canción que ha nacido de las dudas se ha convertido en el bandera sonora improvisada de estos días navideños tan atípicos en Villamanín: entre la ilusión millonaria y la necesidad de transparencia.