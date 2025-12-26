UPL exige a la Junta defender al sector remolachero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige a la Junta de Castilla y León que deje a un lado su desidia y defienda el sector azucarero y remolachero para la continuidad de un cultivo básico en la Comunidad. Así lo transmitió la secretaria general y procuradora en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, que estuvo presente en la jornada de trabajo organizada por la sección sindical de UGT-FICA y en la que participó AB Azucarera.

Gallego reiteró el apoyo de la formación leonesista a un sector que ya sufrió un duro varapalo en la provincia de León con el cierre de la azucarera de La Bañeza y que requiere “el trabajo de todos juntos” para mantenerlo a flote. Si bien, parece que al PP, que encabeza la Junta, “poco le importa” este sentor y su falta de compromiso es total con la ausencia en este encuentro de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, o del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

“Las urnas el próximo mes de marzo deben devolverles esta falta de compromiso para que León siga creciendo”, insistió la líder leonesista, y demandó que la institución autonómica proponga al Gobierno de España y lidere en Europa la defensa del sector de la remolacha para que su cultivo esté bajo el principio de “no prohibición sin solución”. Asimismo, se pide a la Junta que en la futura PAC 2027-2034 que se está negociando se pueda considerar a la remolacha como “cultivo estratégico” en el país y pueda recibir apoyo en el marco de ayudas acopladas.

En este sentido, reiteró que esta zona y este sector requiere “de un impulso especial” para un cultivo que esta Comunidad lidera a nivel nacional y que hace esencial que propicie “el mantenimiento de la producción, el asentamiento de empleo y de población en el medio rural”. “No puede ser que sean los agricultores los que padezcan la caída mantenida en el tiempo de los precios del azúcar y la Junta debe incentivar a los agricultores que cultivan remolacha, de forma similar a la ayuda actual agroambiental”, sentenció.