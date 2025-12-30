UPL Sahagún denuncia la paralización de los test prenatales en León hasta el 13 de enero

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este martes la paralización de los test prenatales no invasivos destinados a la detección de las alteraciones cromosómicas más frecuentes en embarazos de más de 10 semanas, que se han centralizado en el Hospital de León y que, por las fiestas navideñas, no se reanudarán hasta el 13 de enero.

En un comunicado, UPL ha lamentado lo que considera una grave negligencia sanitaria que sufren las mujeres embarazadas en la provincia de León, después de que se haya pasado de realizar estas pruebas en los centros de salud al Hospital de León, donde actualmente solo se practican los martes.

Esta reorganización ha provocado que, durante todo el periodo navideño, no se esté prestando el servicio, ya que los festivos de Navidad, Año Nuevo y Reyes se han extendido de facto a los martes 23 y 30 de diciembre y al 6 de enero, retrasando la reanudación de las pruebas hasta el 13 de enero.

Este retraso supone para UPL un riesgo innecesario para la gestación, ya que los cribados mediante estos test prenatales no invasivos reducen significativamente la necesidad de recurrir a procedimientos invasivos como la amniocentesis, en los que los riesgos para la madre y el feto se multiplican exponencialmente.

"Se trata de un método seguro, sencillo y eficaz, basado en un simple análisis de sangre materna que permite detectar el ADN fetal y cribar alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, sin riesgo alguno para la madre ni para el feto", han explicado los leonesistas.

Sin embargo, la empresa adjudicataria del servicio, con sede en Valladolid, no trabaja los días 24 y 31 de diciembre, lo que impide la recogida de muestras los días 23 y 30, ya que estas se echarían a perder y resultarían inservibles.

Una situación que, a juicio de la formación, es una "consecuencia más de la externalización de los servicios sanitarios".

Desde UPL Sahagún, Rosa María Quintanilla ha denunciado que no solo la falta de prestación del servicio, sino también los continuos recortes en la sanidad pública y la política de centralización de servicios, que vuelve a situar al medio rural en una posición de absoluto abandono.

A este respecto, ha lamentado que las mujeres embarazadas se ven obligadas a desplazarse hasta el Hospital de León -asumiendo el coste económico y la pérdida de tiempo- en un contexto en el que el transporte público es prácticamente inexistente-, cuando se trata de una prueba analítica sencilla que podría y debería realizarse en los centros de salud, como se hacía anteriormente.

Por todo ello, UPL Sahagún ha exigido que la Gerencia del Hospital de León que adopte de inmediato las medidas necesarias para que las pruebas que no se han realizado hasta la fecha se practiquen con urgencia a las mujeres afectadas, minimizando así los riesgos a los que han sido expuestas.

Asimismo, ha reclamado que la Gerencia de Atención Primaria realice las gestiones oportunas para que estos test vuelvan a realizarse en los Centros de Salud y las mujeres embarazadas no tengan que desplazarse al hospital para someterse a una simple analítica.