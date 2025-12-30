UPL aplaude la aprobación de tres nuevas mociones en defensa de la autonomía de la Región Leonesa en los 10 últimos días

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UPL valora de forma muy positiva la aprobación en los últimos 10 días, de tres mociones municipales en defensa de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, una muestra más del avance imparable del leonesismo en el ámbito institucional.

La última de estas aprobaciones ha tenido lugar hoy a las 14.00 horas en el Ayuntamiento de Villamejil, donde la moción salió adelante con cuatro votos a favor del PSOE, al no poder asistir uno de sus concejales, mientras que los dos ediles del Partido Popular votaron en contra.

Esta aprobación se suma a las ya registradas recientemente en el Ayuntamiento de Las Omañas, donde la moción fue aprobada el 19 de diciembre con 4 votos a favor del PSOE y el voto también afirmativo de la concejala del Partido Popular, y en el Ayuntamiento de Burón, que se convirtió en el municipio número 70 en posicionarse a favor de una comunidad autónoma leonesa, con lo que el número de ayuntamientos es ya de 72.

Desde UPL destacan que estos acuerdos municipales reflejan un respaldo cada vez más amplio y transversal a una reivindicación histórica, basada en criterios sociales, económicos, culturales e identitarios, y que responde a la necesidad de frenar la despoblación, mejorar la gestión de los recursos propios y garantizar un desarrollo equilibrado de las provincias leonesas.

UPL aplaude el compromiso demostrado por los ayuntamientos que han apoyado estas mociones y subraya que el municipalismo sigue siendo un pilar fundamental para el avance de la autonomía leonesa, que cuenta cada vez con mayor apoyo institucional y social.