Una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno registrada esta mañana en el kilómetro 127 de la CL-626, en Boñar (León) dejó al menos dos heridos conscientes y una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla.

El suceso se produjo a las 9.40 horas y se dio aviso del mismo a Emergencias sanitarias Sacyl, que envió recursos y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) a la zona, a la Guardia Civil de León y a Bomberos de la Diputación de Cistierna.