La comisión de fiestas de Carnota aplaza la reunión solidaria con Villamanín por el Gordo

Una comisión de fiestas del municipio coruñés de Carnota ha decidido aplazar la reunión prevista hoy para estudiar iniciativas solidarias de apoyo a una comisión similar del ayuntamiento leonés de Villamanín para contribuir a rebajar el agujero generado por su gestión del premio 'Gordo' de la lotería navideña.

Así lo ha indicado a EFE un miembro de la citada entidad gallega, Felipe Capelo, al señalar que debido a las fiestas de fin de año, la reunión ha sido pospuesta al domingo, si hay acuerdo, o bien la próxima semana, para que participen integrantes de varias comisiones de fiestas y asociaciones del municipio de Carnota.

"Queremos mostrar a los miembros de la comisión de fiestas de Vilamanín que no están solos", ha afirmado Capelo en una conversación telefónica con EFE, y ha expresado la intención de presentar iniciativas para ayudar económicamente y de manera solidaria.

Capelo es uno de los integrantes de la comisión de fiestas de San Mamede que años atrás también vendía participaciones de lotería y ha asegurado de comprende las dificultades que atraviesan generadas por la gestión "errónea" de la operación, pero ha asegurado: "nos podría haber ocurrido a nosotros".

En el sorteo de la lotería del pasado 22 de diciembre, tras resultar ganador del premio 'Gordo' el número 79432, algunos compradores de participaciones a la comisión de fiestas de Vilamanín se quedaron sin percibir premios de unos 80.000 euros por papeleta, es decir de unos 4 millones de euros de los 35 millones de euros agraciados, debido a una gestión inadecuada.

Los integrantes de comisión de Vilamanín, en su mayoría jóvenes, vendedores de participaciones a razón de cuatro euros de apuesta y un euro de donativo, en una tensa reunión el pasado viernes con agraciados y perjudicados reconocieron su error, pidieron disculpas, propusieron renunciar a sus premios y sugirieron adoptar una quita en las participaciones para repartir el premio y evitar pleitos.

Sin embargo, aunque no han logrado apaciguar las desavenencias en el pequeño municipio leonés, de un millar de habitantes, si han encendido la solidaridad del municipio gallego de Carnota, donde los integrantes de la comisión de San Mamede tratan ahora de organizar una cadena de solidaridad.

Capelo indica que hasta el momento no han logrado contactar con los jóvenes de la comisión de Vilamanín pero ha señalado que están dispuestos, si fuese necesario, a desplazarse a ese municipio para "defenderlos" y "ayudarlos", porque "un pequeño error lo puede tener cualquiera", aunque en este caso se haya convertido en "gordo" por la suerte de un juego de azar.