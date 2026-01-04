Fin a las obras de mejora de la travesía de Riello tras una inversión de 236.321 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta y el Ayuntamiento de Riello destacaron la mejora de la travesía tras la finalización de las obras de humanización, en el marco de la visita llevada a cabo por el delegado territorial, Eduardo Diego, y el alcalde, Manuel Rodríguez, para conocer el resultado final de las actuaciones ejecutadas en la travesía que cruza el núcleo urbano del municipio.

Las obras, ya finalizadas, forman parte del proyecto de humanización de travesías urbanas con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más segura, sostenible y accesible en el medio rural. En la provincia de León, este programa incluye actuaciones en Riello, Ambasmestas y Vega de Valcarce, con una inversión conjunta superior al millón de euros.

Los detalles

En el caso de Riello, la actuación ha contado con una inversión de 236.321,62 euros y se ha desarrollado en un tramo de 750 metros de la carretera LE-493, entre los puntos kilométricos 11+800 y 12+550.

Los trabajos han incluido la renovación del firme y de la señalización, la mejora de la parada de transporte público y la puesta en valor de los tres pasos de peatones existentes, dos de los cuales se han elevado a nivel de acerado, además de la creación de una isleta de protección peatonal en el tercero.

Asimismo, se ha llevado a cabo la reurbanización del entorno para eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la accesibilidad y favorecer un uso más seguro y cómodo del espacio público, tanto para peatones como para vehículos, incluyendo actuaciones que optimizan el paseo peatonal y el estacionamiento.