Polinización y ecología, ejes de la Estación Biológica Cantábrica

La Estación Biológica Cantábrica tiene entre sus planes un proyecto Life sobre polinización y otra iniciativa dedicada al papel que desempeña la ganadería a nivel ecológico, según explica Javier Castroviejo, director del proyecto que arrancó en el año 2013. Castroviejo, biólogo de prestigio que estuvo al frente durante más de una década de la estación biológica de Doñana, señala que la polinización es un proceso ecológico de «gran importancia» porque sustenta la vegetación y especialmente en los prados «mantienen la producción vegetal de la cual deriva la ganadería y de la cual deriva la enorme cantidad de herbívoros y especies que hay».

Entre las especies polinizadoras se encuentran las abejas, mosquitos, diferentes pájaros e incluso los murciélagos. Por otra parte, esta agrupación también quiere dedicar sus esfuerzos a abordar la ganadería y su importante papel en la ecología, «pero no solo el ganado vacuno», matiza Castroviejo. Según explica, cada especie, según el tamaño y el sexo, tiene un papel diferente y es que «el suelo no lo mueve igual una cabra que un potro o un toro», además de portar en el pelaje del animal semillas que va soltando por donde avanza.

Esta agrupación ya comenzó hace un tiempo un proyecto sobre la revitalización de las brañas de la comarca de Laciana, con la recuperación de las brañas, la plantación de centeno,y de árboles frutales silvestres; además de la colocación de unas novedosas colmenas antiosos que no necesitaban pastor eléctrico. Castroviejoo considera las brañas «esenciales» para el conjunto del ecosistema.

En Sabero

Por otra parte, el experto recordó que Sabero acogerá un Centro de Investigación sobre la Biología de la Cordillera Cantábrica, mientras que han conseguido tener otras dos ubicaciones en Laciana, concretamente una casa en el pueblo de Orallo y otra en Rabanal de Arriba, con el objetivo de realizar investigaciones. Javier Castroviejo ha querido recordar el convenio de colaboración con la Fundación Octavio Álvarez, la cual aportó cerca de siete mil hectáreas de terrenos de su propiedad ubicados en la alta montaña leonesa para el estudio de sus especies, ya que cuenta con un gran valor medioambiental.

La Estación Biológica del Cantábrico es un ambicioso proyecto en el que participan especialistas del más alto nivel, que trabajan desde hace más de una década en la documentación de todo el material recopilado sobre la Cordillera Cantábrica en los últimos 60 años, desde la sede que tienen en la Rabanal de Arriba, en Laciana, a la que se sumará otra proyectada en Sabero. Este biólogo, que ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente, defiende que «no somos plenamente conscientes de lo que tenemos aquí en la Cordillera Cantábrica, quizás porque lo vemos todos los días». También destaca la importancia a nivel mundial que tienen estas montañas y que representan «una isla verde en una península reseca, desertizada, árida y quemada», según explicó a este periódico el pasado mes de mayo.