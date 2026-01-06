Los casos de vacas sueltas en Quintana del Castillo, «muy cerca» de quedar zanjados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Generaron un importante malestar entre los vecinos de Riofrío las vacas sueltas que, durante meses, camparon a sus anchas no solo en el municipio, sino también fuera de él. El caso, incluso, salió de las fronteras de la provincia y llegó a los medios de comunicación nacionales, que se hicieron eco de una situación poco habitual. O no tanto en este rincón de la provincia. Poco después de que se publicase la situación de la que se quejaban los vecinos de Riofrío, se conoció el caso de Castro de Cepeda, similar al anterior, aunque más numeroso en reses, alrededor de 180 frente al centenar del primero.

Las quejas vecinales movilizaron a la administración y, tras una reunión con el ganadero responsable de los animales y con los alcaldes de Quintana del Castillo y Carrizo —municipio al que llegaban las vacas en busca de alimento y en cuyo cuartel de la Guardia Civil se registraron decenas de denuncias— se dio un ultimátum al responsable de las vacas: dos semanas para cercar al ganado y alimentarlo para que no deambulase en busca de comida. El problema provocó las protestas de los vecinos, que aseguraban que las vacas cruzaban la carretera incluso por la noche, lo que causó varios accidentes de tráfico, además de que estropeaban todo lo que pisaban, parques y huertas incluidas.

A mejor

Ahora parece que los dos casos de vacas sueltas están muy cerca de solucionarse y aliviar a los vecinos y a las administraciones competentes. Así lo asegura Manuel Menéndez, alcalde de Quintana del Castillo. la localidad vecina.

Al parecer, las vacas «se ven ya muy poco» por la carretera y quedan por recoger menos de una decena del centenar que había antes porque el ganadero aún no ha conseguido localizarlas. «Los comederos tienen comida y ellas están alimentadas», explica el regidor, que añade que también hay cercado para contenerlas y que no invadan otras propiedades, lo que considera «una buena noticia» tras meses de tensiones vecinales.