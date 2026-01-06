El caso de la lotería de Villamanín sienta un precedente en Galicia

Publicado por Agencias Santiago Creado: Actualizado:

La comisión de fiestas de San Mamede, en Carnota (A Coruña), se reunió este domingo para valorar cuestiones legales relacionadas con participaciones en sorteos y financiación de festejos, así como para estudiar iniciativas solidarias de apoyo a la comisión del ayuntamiento leonés de Villamanín; con el fin de contribuir a rebajar el agujero por su gestión del Gordo de la lotería navideña.

Uno de los miembros de la comisión, Felipe Capelo, comentó que en la reunión se produjo una manifestación unánime de apoyo a los chavales que vendieron las participaciones, ya que sienten que es algo que «podría pasarle a cualquiera». De hecho, preocupados por el asunto, al encuentro acudió un experto legal que les ha asesorado en lo relativo a la venta de participaciones de sorteos y también sobre la financiación de festejos en municipios, con el objetivo de que algo como lo que ocurrió en Villamanín no vuelva a suceder.

Capelo asegura que en los próximos días lanzarán un comunicado para apoyar a los integrantes de la comisión de fiestas de Villamanín, porque no entienden que se les llame ladrones cuando se trataba de un error. «El pueblo les apretó demasiado. Fue un error. Yo no cedería mis participaciones, porque al pueblo no le hubiera tocado nada si ellos no hubieran hecho las participaciones», comenta. «Vamos a esperar a que resuelva el tema y si los vecinos llegan a un acuerdo. Dependiendo de eso tomaremos una decisión para apoyar a los jóvenes porque no vemos justo que se queden sin premio», afirma el de Carnota. Lo que está claro es que lo ocurrido en la Lotería de Navidad en el municipio leonés fue «un antes y un después» y en Galicia ya se han aplicado el cuento y han puesto medidas antes de que un error pueda desencadenar males mayores.

Así ha ocurrido en una administración de lotería donde han anulado participaciones para el Sorteo de El Niño de 2026 con el número 61.152 como «medida preventiva» ante un error «administrativo». Las participaciones, que se vendieron en un colegio de A Peroxa (Ourense) ya no serán válidas, todo ello debido un error en la impresión de las papeletas de las participaciones. La administración ha lamentado las molestias ocasionadas y reiterado su «compromiso con la transparencia», ya que ante un problema de tramitación administrativa el número inicialmente previsto para el juego no se correspondía con el de las papeletas.

«La incidencia detectada afecta exclusivamente al proceso de gestión del número y no es imputable a los participantes, motivo por el cual se ha procedido a la anulación de dichas participaciones como medida preventiva y de responsabilidad», han señalado desde la administación.

De este modo, devolverán el importe recaudado de las participaciones vendidas este lunes entre las 16:00 y 19:00 horas en la Casa do Agro. «Nosotros dejamos de hacer participaciones hace unos años porque veíamos que el tema podía ser peliagudo y podía darnos la lata», explica Capelo en relación a este nuevo error, que en este caso va a subsanarse antes del sorteo, no vaya ser que haya premio.