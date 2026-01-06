La suerte roza León y ya son ocho los 'Gordos' del Niño que han caído en la provincia

El primer premio de la Lotería del Niño cayo en 2025 en la administración de loterías de El Corte Inglés de León.Fernando Otero Perandones

La suerte no llamó dos veces a la puerta de León. El sorteo extraordinario del Niño, coincidente con el Día de Reyes, no dejó la provincia regada de millones, como el de Navidad.

Dos boletos consignados en máquina en Astorga son el premio de consolación para la provincia, aún inmersa en la polémica de Villamanín donde se consignaron menos papeletas de las vendidas para el sorteo del 22 de diciembre.

Frente a la euforia del año pasado a las puertas cerradas de El Corte Inglés, en cuya administración cayó el primer premio en un día de fiesta, esta jornada de Reyes va a ser tranquila para las administraciones de lotería.

Hasta un total de ocho veces, hasta ahora, León ha sido agraciado con el Gordo del Niño. El primer premio del sorteo extraordinario del 6 de enero cayó en exclusiva en la capital leonesa en 1985, con el número 87449. Antes había bendecido Astorga, en 1959, con el número 12200; y a la capital en 1963, con el 18.886. Dos años después del gran premio de 1985 el 4.675 también dejó parte de su fortuna en la capital leonesa, donde se ha dejado caer en parte también en 2021. Habría que esperar a 1999 para que el 33.638 dejara un pellizco en Villamañán. El Niño se olvidó de la provincia hasta el año 2013, cuando dejó parte de su primer premio en Ponferrada.

En 2020 fue Veguellina de Órbigo la que repartió el premio gordo del sorteo(el 57.342) con varias localidades; y al año siguiente parte del 19.570, muy muy repartido, dejó una pizca en Puente Villarente y otra en la capital. Asimismo, según datos recopilados por Europa Press, al 0 le sigue en frecuencia de aparición del Primer Premio el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones (la última en 2015), seguido del número 9 con un total de 13 apariciones, aunque lleva sin aparecer desde 2005, y que empata con el 4, agraciado en 2016, 2017 y 2024. En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 5 (también con 12 veces, la última en 2022).