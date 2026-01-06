El primer premio del Niño pone otra pica en León con 400.000 euros en Astorga

Administración de Lotería de Astorga en donde se han vendido dos décimos del primer premio de El Niño.LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

El primer premio de la lotería de El Niño, el 6703, ha dejado dos décimos premiados en Astorga, lo que suma un total de 400.000 euros que han caído en la capital maragata, concretamente en la administración ubicada en el número 10 de la calle Corregidor Costilla.

En el lugar, un establecimiento llamado El Azar del Argentino, los dos décimos se han distribuido a través la máquina expendedora.

El número 6703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.

En concreto, algunos lugares donde se ha vendido el primer premio han sido Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Úbeda (Jaén), Marín (Pontevedra), Terassa (Barcelona), Mataró (Barcelona), Belicena (Granada), Riogordo (Málaga), Cintruénigo (Navarra), Pamplona (Navarra), Villares de la Reina (Salamanca), Oiartzun (Guipúzcoa), San Cristóbal de Segovia (Segovia), Motilla del Palancar (Cuenca), Quart de Poblet (Valencia), Castelló de Rugat (Valencia), El Prat De Llobregat (Barcelona), Manises (Valencia), Benasque (Huesca), Guadiana (Badajoz), Cornellá de Llobregar (Barcelona), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), Utrillas (Teruel), Madrigueras (Albacete), San Pedro (Albacete), Rubí (Barcelona), Astorga (León), Bilbao, Zaragoza y Vitoria.