Silvana, la lotera de Astorga que ha vendido dos décimos premiados de El Niño: "Estoy súper feliz"

Era uno de sus objetivos cuando se puso al frente de El azar argentino, en Astorga, el punto de terminal mixto que ha vendido dos décimos del primer premio de la lotería de El Niño: dar un premio. Lo que no esperaba Silvana Paladini, la dueña del establecimiento, era que el primer 'gordo' que vendiese fuese de 200.000 euros al décimo. En total, 400.000 euros que han salido de la máquina de este local.

"Estoy súper feliz", reconoce esta maragata de padres argentinos.

Se le nota la emoción al hablar. Lo hace un poco atropelladamente porque no puede ocultar la felicidad que le da el haber vendido el primer premio del Sorteo de El Niño. "Hasta he llorado", reconoce.

El azar argentino abrió sus puertas en Astorga hace 14 meses. En su interior recibe Silvana a los curiosos que se acercan hasta allí este día de Reyes. De alguna forma, predijo que hoy estaría allí. "Ya comenté que el día del sorteo iba a estar aquí, tenía la corazonada de que iba a dar un premio", confiesa, mientras asegura que le gustaría recibir "una llamadita" de los premiados.