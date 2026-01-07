Aviso amarillo por acumulación de nieve en León y el Bierzo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León, en el Bierzo y en la comarca zamorana de Sanabria. Se esperan acumulaciones de nieve de cinco centímetros en Sanabria y la Cantábrica leonesa y de dos en El Bierzo.

También mantiene activo los avisos amarillos por mínimas de hasta seis grados bajo cero en toda la provincia de Soria y el Sistema Central de Ávila y Segovia.