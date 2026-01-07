Los veterinarios reclaman la implantación de unidades para la fauna silvestre

Los jabalíes son los más afectados por la peste porcina que se ha declarado en Cataluña.Enric Fontcuberta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León reclama la creación de unidades veterinarias de fauna silvestre, para prevención, control y erradicación de enfermedades animales, antes los últimos episodios de peste porcina, gripe aviar o dermatosis nodular contagiosa, y acusa a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de «dejación de funciones».

Ha recordado, en una nota de prensa, que estas enfermedades tienen un factor de transmisión común, que son los animales silvestres, que además están detrás del 70 % de todas las enfermedades emergentes, lo que supone un gran impacto sobre la producción de alimentos, la economía y la saludad pública.

Por ese motivo, el sindicato ha reclamado de manera reiterada al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el incremento de plazas de veterinarios en Servicios con competencias en Medio Natural y Fauna, Pesca Fluvial y Lacustre, Caza, Evaluación, Prevención Ambiental y Cambio Climático, Educación e Información Medioambiental y Residuos y Suelos Contaminados.

Además, le han pedido la creación del Servicio de Epidemiovigilancia Veterinaria y Sanidad de la Fauna Silvestre en los Servicios Centrales de la Consejería y las Secciones de Sanidad y Unidades Veterinarias de la Fauna Silvestre en los nueve Servicios Territoriales de Castilla y León.

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León ha insistido en que deben crearse Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Ambiente con, al menos, 74 plazas exclusivas, para elaborar y ejecutar los programas de prevención, lucha, control y erradicación de las enfermedades de la fauna silvestre.

También para realizar estudios epidemiológicos en Espacios Naturales gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, que son a su juicio ineludibles para evitar el progresivo deterioro del medio natural y la protección de la salud pública, aminorando la cadena de contagios.

Por otro lado, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Cataluña notificaron este lunes dos nuevos focos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres tras el hallazgo de 18 animales muertos infectados con el virus. Los 18 nuevos casos se detectaron en el municipio de Cerdanyola del Vallès, donde aparecieron a finales del pasado mes de noviembre los primeros jabalíes muertos.