Muere un joven de 25 años tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Puebla de Lillo

Agentes de la Guardia Civil regulan el tráfico en una carretera tras un siniestro con víctima mortal.

Un grave accidente de tráfico ha costado la vida esta mañana al conductor de un turismo en la carretera LE-331, término municipal de Puebla de Lillo, a la altura del kilómetro 29. Por causas que aún se investigan, el vehículo salió de la calzada y colisionó con fuerza contra un árbol.

El único ocupante del turismo, un joven de sólo 25 años, quedó atrapado en el interior e inconsciente tras el violento impacto. Al lugar acudieron rápidamente patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del parque de Cistierna de la Diputación de León y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Emergencias Sanitarias – Sacyl, junto con personal médico de Atención Primaria.

A pesar de los esfuerzos por excarcelar y reanimar a la víctima, los servicios sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento en el lugar del suceso. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

El siniestro obligó al corte parcial de la carretera LE-331 durante las labores de retirada del vehículo siniestrado y limpieza de la calzada.