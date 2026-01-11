Cistierna acoge una charla sobre la diabetes tipo uno

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El jefe del servicio de Pediatría del Hospital de León, Juan Pablo Martínez Badás, ofrecerá este martes día 13 a las 18.00 horas la charla «Diabetes tipo 1. Cómo conseguir un control metabólico óptimo», en el salón de actos de la casa de cultura de Cistierna.

Está indicada para aquellos pacientes diabéticos que utilizan sensores y bombas de insulina además de los diabéticos que utilizan insulina. Está pensada para dar nociones muy básicas sobre la enfermedad y su tratamiento y para aclarar todo tipo de dudas a los asistentes. Se ha informado a pacientes de los centros de salud de Cistierna, Boñar y Riaño para que esta charla llegue al mayor número de personas posibles.