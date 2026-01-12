Cistierna y Sabero despiden a Ángel García Colín

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Cistierna despidió este lunes al Ángel García Colín, fallecido el pasado sábado. La iglesia parroquial de la localidad se quedó pequeña para dar el último adiós este reconocido periodista y directivo, que llegó a ser vicepresidente de Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL). A la misa asistieron familiares, amigos, vecinos y representantes de medios de comunicación y de la política. Posteriormente, sus cenizas fueron depositadas en el cementerio de Sabero. «Gelo», como se le conocía en la comarca, fue una persona que trabajó en la sombra para lograr mejoras en la comarca. Entre otros logros, consiguió traer dos finales de etapa de la vuelta ciclista a España a la Camperona de Sotillos de Sabero y una salida de la vuelta en Cistierna.