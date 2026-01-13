La Junta rehabilita una vivienda en Oseja de Sajambre para el alojamiento de una familia

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Junta impulsó la rehabilitación, con un montante de 52.000 euros, de una vivienda de titularidad municipal situada en el barrio Pindal Alto nº 10 de la localidad leonesa de Oseja de Sajambre, actuación que se incluye en el marco del programa Rehabitare.

Se trata de un inmueble sin uso que presentaba un elevado grado de deterioro, por lo que la iniciativa permitió recuperar una vivienda en la planta baja del edificio, manteniendo el semisótano para futuros usos municipales, y transformarla en un alojamiento funcional y energéticamente eficiente destinado al alquiler.

La intervención ha supuesto la redistribución integral de la vivienda, con una superficie útil de 34,01 y 52,78 metros cuadrados construidos, que cuenta ahora con salón-comedor-cocina, un dormitorio y un baño completo. Las obras han incluido nuevas divisiones interiores, carpinterías, pavimentos, instalaciones completas y un sistema de calefacción mediante caldera de pellets, elevando la calificación energética del inmueble de E a A.

El Programa Rehabitare tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección, particularmente de los jóvenes.

Esta iniciativa permite recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los colectivos más vulnerables.

Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

Las viviendas rehabilitadas en la provincia de León para incorporarlas al parque público de alquiler han sido 91, con una inversión de 5,4 millones.