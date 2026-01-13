UPA-Coag exige que no se penalice a quienes no siembren remolacha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Alianza UPA-Coag reclamó este martes a la Junta que no se penalice a los productores sujetos a contrato agroambiental a sembrar remolacha esta campaña 2026/2027 ante los bajos precios que han ofrecido las industrias y que hacen inviable la producción. En ese sentido, explicó que el contrato agroambiental plurianual de remolacha obliga por ley a los productores que se acogen a él a la siembra de remolacha durante cinco años, pero una campaña más, las circunstancias excepcionales con precios mundiales bajos del azúcar convierten su siembra esta campaña en «ruinosa para los remolacheros».

En un comunicado, señaló que la Junta debe consentir esta campaña que «la ausencia de siembra de cultivo de remolacha azucarera no sea motivo de resolución del contrato pertinente». De este modo, los remolacheros no se verían obligados a cumplir los compromisos que se recogen en dicho contrato, y por lo tanto que la no siembra en las campañas pendientes del contrato no acarree incumplimiento alguno para el agricultor.

La organización recordó que la ley no permite que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, y la oferta que las azucareras han planteado a los cultivadores lo estaría incumpliendo. «Una campaña más, entendemos que debido a los bajos precios del azúcar mundial, vinculados directamente a lo que percibirá el remolachero de nuestra región, no puede obligarse al cultivador una campaña como esta, ruinosa económicamente hablando, a cumplir el contrato con la Junta para cobrar la agroambiental», afirmó.

La Alianza UPA-Coag hizo un llamamiento «de urgencia» a la Junta de Castilla y León para «que se busque una solución en unas fechas en las que en breve hay que decidir, o no, la siembra de este cultivo» en Castilla y León. «Debe ser especialmente sensible con los remolacheros y sin embargo aplicar mano dura contra empresas como Azucarera, que percibiendo subvenciones públicas de la Administración regional después han dejado desamparados a los agricultores», añadió.

A su juicio, «sería incomprensible que a los productores se nos pida compromiso de permanencia, pero no se le reclame lo mismo a la Industria, como bien conocemos en Castilla y León con Azucarera, que históricamente ha aprovechado la tesitura de precios no solo para bajárselos a los agricultores sino además para cesar las molturaciones en algunos centros deCastilla y León».