Unaspi convoca una gran concentración y tractorada ante las Cortes

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha convocado una concentración y tractorada frente a las Cortes de Castilla y León para el próximo 15 de enero, coincidiendo con la celebración de una comisión extraordinaria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La movilización se produce en un contexto político clave, hoy comparecerá el consejero del área y el día 15 el director general competente para informar sobre la gestión de la campaña de incendios forestales de 2025, así como sobre los análisis, resultados y conclusiones del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios.

Según Unaspi, esta protesta se suma a otras movilizaciones que ya se están desarrollando en distintas comunidades españolas y en varios países europeos como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Grecia y Reino Unido, donde el sector primario ha protagonizado manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y protestas.

La organización agraria alerta de que, tras la reciente aprobación por el Consejo Europeo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el sector agrario atraviesa una situación «crítica». Unaspi denuncia que, pese al profundo descontento social y a las reiteradas advertencias del campo español y castellano-leonés, la Unión Europea ha ignorado las demandas del sector.

Desde la organización instan a todas las fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León a que exijan al Gobierno central un cambio de postura y voten en contra de la ratificación del acuerdo con Mercosur, al considerar que supone una amenaza directa para la supervivencia del sector primario.

La organización recuerda que Castilla y León ha perdido el 58 % de sus explotaciones agrarias entre 1999 y 2023, pasando de 169.562 a 72.286, lo que ha acelerado la despoblación rural. En el ámbito ganadero, denuncian además la presión de crisis sanitarias y protocolos que obligan al sacrificio de explotaciones completas, llevando a la ruina a numerosos profesionales.