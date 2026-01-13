El CSIC presenta el mapa de paisajes inteligentes ante incendios forestales

Publicado por Agencias Santiago Creado: Actualizado:

En Galicia, una de las comunidades más afectadas este año por los incendios forestales junto a Castilla y León, el CSIC desarrolla un modelo pionero en España que permitirá, al identificar las zonas más favorables a aprovechamientos agroforestales, una gestión más «inteligente» del territorio.

Se trata de un enfoque integral que por primera vez incluirá las variables de fuego, paisaje, biodiversidad y cultivos, y la idea es que otras zonas puedan impulsar experiencias similares en un futuro.

El investigador Adrián Regos, coordinador del grupo de Ecología del Paisaje de la Misión Biológica de Galicia (MBG), ha contado que antes de esta iniciativa se había hecho un «pequeño piloto» en la reserva hispanolusa del Gerês-Xurês y también que en otras autonomías «se trabajó sobre alguno de los componentes por separado», pero nunca hasta la fecha se han agrupado los cuatro.

El abandono del rural y los usos tradicionales de la tierra, y el cambio climático, favorecen fenómenos como los megaincendios que vivió la provincia de Ourense o León, incapaces de ser controlados por los medios de extinción.

Esos factores han modificado el régimen de incendios, como se denomina al patrón histórico y natural del fuego en un ecosistema.

Con el proyecto ‘Paisajes resilientes’, Regos y su equipo quieren integrar en la gestión territorial una perspectiva ‘fire-smart’, concepto que designa a los territorios que tienen en cuenta el fuego.

Y para ello van a identificar las áreas más favorables para aprovechamientos como la viticultura, la producción de castaña o de madera y qué impacto tendrá el cambio climático sobre ellas, para después estudiar si, al intensificar esas actividades, se generan paisajes más resistentes a los grandes incendios.

«Serían paisajes que, aparte de generar beneficios porque se está haciendo un aprovechamiento y de estar adaptados al cambio climático porque están en zonas idóneas en el futuro de acuerdo con el escenario climático, también tendrían un impacto en el régimen de incendios que esperamos que sea positivo», subraya Regos.

El proyecto arrancó en el último trimestre de 2025 y tiene cuatro años por delante, pero el investigador avanza algunas de las líneas que se pueden esperar.

El cambio climático hará que la zona de paisaje mediterráneo, se expanda.