Suárez-Quiñones asegura que él pidió comparecer sobre incendios el 18 de septiembre

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha iniciado su comparecencia sobre incendios forestales ante las Cortes con una referencia al retraso de esta cita, que no ha sido convocada en el periodo ordinario por la Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, del PP, pese a que ha asegurado que él mismo lo pidió el 18 de septiembre pasado.

Ha reconocido que esta comparecencia tiene su origen en las peticiones formuladas por Vox y el PSOE, aunque ha apostillado que "con mucha anterioridad" él ya lo había solicitado en septiembre como ha reconocido que hace "anualmente" para explicar la campaña de incendios forestales, que en este 2025 han sido los más graves de la historia de la Comunidad.

Finalmente, esta comparecencia se ha producido en un periodo extraordinario, habilitado por todos los grupos parlamentarios excepto el PP tras agotar el ordinario a finales de diciembre, aunque Quiñones ha añadido que ya ha dado "múltiples contestaciones", que ha cifrado en 109 iniciativas parlamentarias atendidas, además de la comparecencia que tuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 29 de agosto.

También al inicio de su discurso ha tenido un recuerdo para las víctimas mortales de estos incendios forestales y ha mostrado su "consternación" por esta situación y la vivida por los heridos, ante quienes ha ofrecido su compromiso para que tengan una "pronta restauración", junto con la de los espacios naturales afectados por los grandes incendios del pasado verano.