El Gobierno cederá 17.000 fincas rústicas a disposición de los jóvenes agricultores

El acceso a la tierra es una de las principales barreras para los jóvenes que desean incorporarse al sector agrario. Para favorecer el relevo generacional en el medio rural, el Gobierno avanzó este miércoles que la Administración General del Estado pondrá unas 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios. Fue el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien anunció este miércoles un paquete de medidas dirigidas al sector agrario y ganadero y se abrirá un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, con el sector y con todos los actores para acordar un modelo que facilite el acceso a estas tierras. Además, el Ejecutivo pondrá en marcha Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias que permitirá difundir la oferta y la demanda y ofrecerá información homogénea y unificada sobre el mercado de tierras agrarias en España. Asimismo, propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario. "El Gobierno va a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino, dándoles todas las facilidades y las posibilidades para que apliquen su talento y para que emprendan. Llevar a los jóvenes a este sector nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo", defendió Sánchez en un acto en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), que contó con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Aprobación por real decreto

El líder del Ejecutivo avanzó que la iniciativa estará en marcha en los primeros meses del año, con la aprobación de un decreto que regulará su contenido. Asimismo, cuando se apruebe la futura ley de agricultura familiar se creará una oficina de información y transmisión de tierras, en línea de las que existen en otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Polonia. Por su parte, Planas reivindicó que el relevo generacional es "el reto de los retos" del sector agroalimentario español y europeo y señaló que el Gobierno trabaja en dar "presente y futuro" al campo con programas como 'Cultiva', el aumento hasta 200 millones de euros en la actual PAC para impulsar la incorporación de jóvenes, el desarrollo de la innovación agraria y la formación, así como por el impulso, con los 2.500 millones de euros, para la modernización de regadíos.