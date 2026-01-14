El campo diseña un plan de protestas en todo el país con los pactos comerciales en el foco

Imagen del pasado mes de febrero de las protestas de agricultores y ganaderos por la situación del campo. EFE/Santi Otero

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Los agricultores ultiman un nuevo calendario de protestas por todo el país para las próximas semanas convocados por las principales organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Coag, UPA y Unión de Uniones) y con el foco puesto en los acuerdos comerciales ante la ratificación prevista del pacto UE-Mercosur.

Este mismo, jueves, y en un acto en el que volverán a exhibir unidad de acción, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y UPA informarán del calendario de movilizaciones agrarias en todo el territorio nacional.

En principio, no está previsto que estas tres asociaciones convoquen un gran acto de protesta en la capital.

El rechazo al pacto UE-Mercosur es una de las principales reivindicaciones, pero no la única, porque también protestarán por los recortes de fondos anunciados para el próximo período de la Política Agrícola Común (PAC) o la excesiva burocracia a la que se enfrentan en el sector primario.

Unión de Uniones, que entró en el Consejo Asesor Agrario tras las grandes protestas de hace ahora dos años, sí tiene convocada una «gran tractorada» para el próximo 11 de febrero en Madrid.

Según ha explicado, busca mostrar su descontento con las políticas que «se están defendiendo desde los despachos y debilitando al campo y a la soberanía alimentaria».

Además, esta organización tiene previstos actos en distintos puntos del país en los próximos días y, en muchos de esos casos, en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias, según han informado.

El campo continúa así alzando su voz en la calle tras unas semanas en las que las convocatorias han estado lideradas por la asociación agrícola Unaspi, que tiene prevista una manifestación este mismo jueves en Valladolid. El campo español se suma así al contexto europeo.