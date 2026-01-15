Adjudicada la obra que modernizará el sistema de riego en Valderas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha adjudicado la ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto de transformación en regadío del sector XII —Subsector Valderas— de la Zona Regable de la Comunidad de Regantes Canal Margen Izquierda del Porma, «con el fin de modernizar el sistema de riego».

La actuación se desarrollará en una de las más relevantes de la provincia de León por su impacto económico en los cultivos de maíz, remolacha y forrajes y cuenta con la financiación del Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural.

La empresa adjudicataria de los trabajos, cuyo importe de adjudicación alcanza los 15.109.324,29 euros, es Azvi SAU y al proceso se presentaron nueve concurrentes.

Primeros pasos

El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Valderas acogió el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto y que formaba parte del procedimiento de expropiación forzosa necesario para ejecutar las obras.

Según la relación publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BoCyL), el procedimiento afecta a más de 500 fincas, con superficies que van desde pequeñas parcelas hasta varias hectáreas, propiedad tanto de particulares como de instituciones públicas, entre ellas el propio Ayuntamiento de Valderas, la Diputación de León, la Junta y el Ministerio de Agricultura. El objetivo de la concentración parcelaria, incluida en el plan de transformación en regadío, es optimizar la explotación agrícola, agrupar fincas dispersas, reducir costes y mejorar la eficiencia del riego en una de las zonas más productivas de la provincia leonesa.

La Junta de Castilla y León publicó en julio de 2025 en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de la licitación del proyecto por un importe superior a los 19 millones de euros. La inversión, que va a ser sufragada por el Gobierno Autonómico en un 74%, contando con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Regional (Feader), y por la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma en un 26%, va a permitir, una vez finalizada, que 90 agricultores incrementen de forma notable la rentabilidad y competitividad de sus explotaciones.

Algunos detalles

La actuación prevista en este sector, la duodécima dentro de la zona regable del canal de la Margen Izquierda del Porma, incluye, entre otros elementos, la creación de una toma de agua en el arroyo de la Semillana, la construcción de una balsa de regulación y una estación de bombeo, toda la red de riego, la instalación de un sistema eléctrico y otro de gestión telemática, aparejados a la misma, así como una planta fotovoltaica para el suministro de energía renovable al riego.

«La transformación en regadío de la localidad leonesa liderada por la Junta, que contempla una segunda fase de otras 311 hectáreas en el término municipal de Gordoncillo, se integra dentro del compromiso adquirido por la Junta de realizar actuaciones en el regadío de 30.000 hectáreas durante la presente legislatura, con una inversión que superará los 350 millones de euros», tal y como explicó la administración autonómica en julio.