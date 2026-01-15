El sector agrario tomará las calles del 26 al 30 de enero

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Agricultores y ganaderos españoles volverán a tomar las calles españolas del 26 al 30 de enero en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, que están agravando la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Así, lo han anunciado este jueves las asociaciones agrarias de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que promueven estas concentraciones y movilizaciones por el territorio nacional.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, ha avanzado el inicio de este proceso de movilizaciones, con el objetivo de concentrar la mayor parte de concentraciones el próximo 29 de enero, donde además de tractoradas y protestas por todo el territorio también se preveén actos de las asociaciones locales en Madrid, según ha señalado el presidente de Asaja, Pedro Barato, que ha apuntado que por el momento no hay ninguna organizada oficialmente a nivel nacional.

De esta forma, ya han arrancado movilizaciones en la frontera de España y Francia en Irún, mientras que mañana están convocadas cutaro tractoradas en Extremadura y hay fechas cerradas para concentraciones agrarias cerradas en el Levante y Valladolid para los próximos días.

«Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo», ha indicado Cano.

Por su parte, Barato ha reiterado el «rotundo rechazo» de Asaja a Mercosur «en su forma actual porque falta reciprocidad y supone competencia desleal». «Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro».

Respecto a las cláusulas de salvaguardia que establece el acuerdo, el presidente de Asaja ha reiterado que «son imposibles de aplicar». «Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno», ha subrayado Barato, que ha recordado que se está «poniendo en peligro» sectores como la carne de vacuno, azúcar, cítricos, remolacha y arroz, entre otras.

Mientras que el secretario general de Coag, Miguel Padilla, ha reiterado que el campo «no está en contra del comercio», pero sí del comercio «en condiciones» porque Mercosur supone «desigualdad» y una «competencia absolutamente desleal».

«Se está vendiendo al sector agrario por calderilla, nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea», ha reiterado.