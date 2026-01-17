La Junta financia con 106.000 euros la mejora del firma de la LE-114 en La Bañeza

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León ha financiado la mejora del firme en la carretera LE-114 en el municipio de La Bañeza (León) con una inversión superior a los 106.318 euros.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego; y el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, han visitado los trabajos que han consistido en mejorar el asfaltado con más de mil toneladas de aglomerado en caliente.

Está en marcha el pintado de la carretera y la señalítica vertical de esta vía que es una de las entradas principales al municipio, ha informado este sábado en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

“Agradezco la implicación de la administración autonómica ya que esta mejora facilita el acceso a los pueblos de la zona sur occidental, lo que supone una mejora en la calidad de vida ya que el acceso es más rápido y seguro”, ha señalado el alcalde.

Por su parte, el delegado ha recordado que esta consejería también ha mejorado recientemente la carretera LE-420 en el tramo de Soto de la Vega a la ciudad de La Bañeza, lo que es otro ejemplo de la apuesta del Gobierno de Mañueco por el mundo rural.

El compromiso de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en materia de carreteras se ha materializado en una licitación superior a los 66 millones de euros, incluyendo las actuaciones ya previstas anticipadamente para 2026, ha destacado el gobierno autonómico.