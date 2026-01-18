El debate sobre sanidad animal se reaviva

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El debate sobre el nivel de exigencias de las normas de sanidad animal se ha reavivado con la llegada de la dermatosis nodular y la mayor incidencia de la lengua azul y ante la necesidad de hallar equilibrios que blinden el bien superior de la salud pública con medidas que minimicen el impacto económico al ganadero. Ante este debate, desde la profesión veterinaria inciden en que las normativas de sanidad animal implementadas en la Unión Europea están ante todo «avaladas» por estudios científicos, según ha asegurado a Efe el presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno.

Más valor

Moreno apuesta por «dar más valor» e incentivar la inversión en la prevención frente a la erradicación de las enfermedades porque esa fase de erradicación suele conllevar vaciados sanitarios de granja con las consecuencias económicas que conlleva. Por eso, cree que la opción es prevenir con más medidas de bioseguridad, vigilancia y reforzar los servicios veterinarios.

En esa prevención ve esencial también invertir para la obtención de nuevas vacunas que permitan «discriminar fácilmente» entre animales vacunados e infectados, porque actualmente no siempre es posible de tal forma que, por ejemplo, un animal puede ser positivo a una patología concreta pero sin saber si es porque fue vacunado o porque está infectado. Supone un hándicap para el comercio.

Desde la irrupción en octubre pasado de casos de dermatosis nodular contagiosa en Girona, mucho se ha escrito sobre esta patología del ganado vacuno que está haciendo estragos en Francia.

El asunto es un «drama» pero, más allá de los sacrificios, el «problema» está también en las restricciones porque «hay ganaderos que llevan más de cuatro meses sin que se les permita meter un sólo animal» en su explotación, según la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac).