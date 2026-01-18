Atrapada la copiloto de un coche tras colisionar contra un muro en Santa Marinica

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una mujer resultó herida después de que el turismo en el que viajaba como copiloto se saliese de la vía y colisionase contra muro en el kilómetro 7 de la carretera LE-6508, a la salida de la localidad de Santa Marinica, en el municipio leonés de Villazala.

El suceso ocurrió a las 15.30 horas y las personas que alertaron a la Sala de Operaciones del 1-1-2 comunicaron que la mujer estaba atrapada e inconsciente y que otros dos ocupantes del turismo habían logrado salir del mismo por sus propios medios.

El 1-1-2 dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Astorga-Órbigo de la Diputación de León y a Emergencias sanitarias de Sacyl.