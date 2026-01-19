Los regantes del Páramo Bajo se encierran en la sede de la CHD por el coste eléctrico de Villalobar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miembros de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo se han encerrado esta mañana en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CD), en Valladolid, para exigir al organismo una solución al asunto de Villalobar.

Alrededor de 25 personas están ya en las instalaciones de la CHD y esperan que más de trescientas personas se sumen en las próximas horas, según ha explicado el presidente de la agrupación, Herminio Medina, quien ha pedido a la presidenta de Confederación, María Jesús Lafuente, "que venga y dé la cara" porque "aquí nos quedaremos hasta que se solucione".

Los regantes del Páramo Bajo exigen a la CHD "que por lo menos dé la cara porque ya hemos aguantado mucho".

La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo acusa a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de «cambiar las reglas del juego a mitad de la partida» al tratar de que los agricultores asuman el coste de la energía y del mantenimiento de la elevación de Villalobar. Medina, ya ha asegurado en varias ocasiones que, con esta medida, «la CHD y El Tear (Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León) condenan al Páramo Bajo a la ruina» y que acudirán, si es necesario, a la vía judicial. «No vamos a permitir que los agricultores paguen los errores de otros». En este sentido, manifiestan que defenderán su postura «con absoluta determinación» y «hasta las últimas consecuencias».

Apoyos

La Unión de Campesinos de Castilla y León apoya el encierro de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo en la Confederación Hidrográfica del Duero "y apoya todas sus reclamaciones ante la negativa de la presidenta a negociar, incumpliendo los acuerdos firmados hace 30 años", según ha explicado en un comunicado.