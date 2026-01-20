España tendrá un marco común de actuación contra incendios forestales

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el real decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

La norma establece un marco común de actuación para reforzar la eficacia, la seguridad y la coordinación entre las distintas administraciones y dispositivos operativos implicados en la lucha contra los incendios forestales.

El Ministerio ha defendido que este nuevo real decreto responde a "un riesgo creciente que afecta a todo el territorio nacional, intensificado por los efectos del cambio climático, con incendios cada vez más extensos, rápidos y complejos".

La nueva norma refuerza la capacidad del sistema público para anticiparse y responder de forma coordinada ante emergencias, mejorando la interoperabilidad de medios y la seguridad del personal que interviene en las tareas de extinción de los incendios forestales.

El real decreto, según ha destacado el Ministerio, es "coherente" con los compromisos asumidos en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que impulsa políticas públicas coordinadas para reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos.

El Departamento que dirige Sara Aagesen celebra que esta norma supone un "paso decisivo" en la consolidación de un sistema nacional de gestión de emergencias por incendios forestales, basado en la cooperación institucional, la prevención y la protección de los ecosistemas.

La norma articula cinco actuaciones clave destinadas a mejorar la coordinación operativa y la seguridad en la gestión de incendios forestales.

Así, establece una calificación homogénea de las unidades de extinción, que permitirá una identificación común de capacidades y facilitará la colaboración entre las diferentes administraciones públicas, así como un protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados para incrementar la seguridad y eficiencia de las operaciones con aeronaves.

Asimismo, recoge indicativos de radio unívocos, que armonizan la codificación de comunicaciones y reducen el riesgo de errores durante situaciones de emergencia; simbología común para mapas operativos, que facilita la interpretación compartida de la información geoespacial y la toma de decisiones en tiempo real; o el establecimiento de estándares de seguridad y equipos de protección individual (EPI), garantizando la protección del personal interviniente conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.

Estas medidas se integran en el sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley 43/2003, de Montes, y han sido elaboradas en el marco de los grupos técnicos especializados del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con la participación de todas las administraciones competentes.

El enfoque técnico del real decreto refuerza la cooperación entre niveles de gobierno, respetando el marco competencial y mejorando la respuesta conjunta ante incendios de gran magnitud.

El Ministerio ha señalado que el objetivo último "es proteger a la ciudadanía, salvaguardar los recursos naturales y garantizar la seguridad del personal que trabaja sobre el terreno, mediante una planificación preventiva más sólida y una respuesta operativa más eficaz en situaciones de emergencia".

Ayuda para la cuenca del Miño-Sil

El Gobierno destina más de 3,8 millones a trabajos para paliar los efectos de los incendios registrados en el verano de 2025 en las inmediaciones de los ríos de la cuenca del Miño-Sil en las provincias de Lugo y Ourense.

En una respuesta a una pregunta escrita registrada por el diputado del BNG Néstor Rego en el Congreso, el Ejecutivo estatal explica que tras la extinción de los fuegos, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS) inició los trabajos de análisis de las afecciones y que en septiembre se derivaron 10 brigadas del Programa de Conservación de Cauces para llevar a cabo trabajos urgentes al no disponer de un encargo específico para actuaciones de emergencia. La inversión ascendió a 282.437,65 euros.

Asimismo, apunta que, con fecha del 24 de septiembre, se autorizó la ejecución de las actuaciones de emergencia para reparar daños por estos incendios en la cuenca del Miño Sil por un importe de 3 millones de euros.

En el marco de estas actuaciones de emergencia, el Gobierno ha detallado que se encuentran trabajando actualmente 19 brigadas manuales con apoyo puntualmente de medios mecanizados (una en Lugo, 12 en Ourense y seis en León), con el apoyo de las 10 brigadas ordinarias que trabajan anualmente.

La tipología de las actuaciones que se llevan a cabo en las zonas afectadas, según ha apuntado, consiste labores de contención y remediación como barreras vegetales y albarradas para minimizar la erosión y la pérdida de suelo fértil.

Además, el Ejecutivo estatal ha apuntado que el proceso de corrección de los efectos de los incendios ocurridos en el verano del año 2025 se adapta en todo momento a las variables que se detectan, corrigiendo y mejorando las medidas en coordinación con las necesidades de los ayuntamientos afectados.

Por último, señala que se han implementado actuaciones complementarias en las zonas de influencia de las captaciones para abastecimiento, extendiendo aguas arriba de fajinas y albarradas para establecer una cama protectora de paja complementada localmente con extendido de semillas.