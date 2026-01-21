Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un turismo en la A-6 en Riego de la Vega

Publicado por Europa Press Sierra Leona Creado: Actualizado:

Dos hombres de 32 y 35 años han resultado heridos en la noche de este martes tras una colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo a la altura del término leonés de Riego de la Vega, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 22.14 horas de este lunes en el kilómetro 311 de la autovía A-6, en sentido Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado recursos para atender a los dos heridos.