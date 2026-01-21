UPL La Robla exige dignidad para nuestros mayores: “no se puede cobrar tanto para cuidar tan mal”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Robla consideramos inaceptable la situación que se está produciendo en la Residencia de mayores del municipio. Mientras el alcalde y el equipo de gobierno centran su discurso en la difusión de supuestos logros políticos, la realidad que viven nuestros mayores es muy distinta. Una denuncia oficial presentada ante la Junta de Castilla y León ha puesto de manifiesto las graves deficiencias, como la falta de personal de enfermería, la existencia de brotes de serna y la insuficiencia de material básico, como toallas, para todos los residentes.

Desde UPL queremos recordar a los vecinos que esta situación no es nueva. Nuestro grupo municipal ha denunciado estas irregularidades en numerosas ocasiones, tanto públicamente como de forma formal en varios Plenos Municipales. A pesar de nuestras advertencias directas sobre las deficiencias y carencias en el servicio y el trato dispensado a los residentes, el equipo de gobierno ha preferido ignorar la realidad hasta que la situación se ha vuelto insostenible con una denuncia ante la Junta de Castilla y León.

Las familias de La Robla realizan un importante esfuerzo económico mensual para garantizar una atención adecuada a sus mayores. Sin embargo, lo que están recibiendo a cambio es indignante. La denuncia presentada describe situaciones que resultan profundamente preocupantes:

• Problemas de higiene y salud: Casos de sarna y falta de toallas, llegando a secar a los residentes con sábanas.

• Insuficiencia de personal sanitario: Semanas enteras sin personal de enfermería suficiente, dejando a nuestros mayores desprotegidos.

• Deficiencias en seguridad: Puertas que no se vigilan y accesos peligrosos donde cualquiera puede tropezar.

"Menos vanidad institucional y más respeto a nuestros mayores"

Para UPL resulta inadmisible que el Ayuntamiento presuma de su gestión mientras se permiten situaciones de este calibre. Desde el grupo leonesista nos preguntamos de qué sirven los logros políticos anunciados sino se es capaz de garantizar unas condiciones básicas y dignas para los vecinos de La Robla que residen en el centro. Es necesario priorizar la atención a quienes más lo necesitan frente a la propaganda institucional.

Desde UPL defendemos que la verdadera calidad de un gobierno se mide por el trato que dispensa a sus mayores tras toda un avida de trabajo y esfuerzo. Nuestros mayores no pueden ser tratados como un negocio ni es aceptable que, pese al elevado coste del servicio, se recorte en aspectos esenciales. El alcalde debe asumir su responsabilidad y centrar su atención en lo que ocurre realmente en la residencia.

UPL La Robla exige que el equipo de gobierno tome cartas en el asunto de inmediato. No son aceptables más excusas ni asuntos vacíos. Reclamamos una inspección urgente de la residencia y que se garantice que cada euro que aportan las familias se destine a ofrecer una atención digna, profesional y acorde a lo que se ha contratado, asegurando el bienestar y el respeto que nuestros mayores merecen.