El campo leonés sale el 29 de enero a la calle contra Mercosur y la falta de rentabilidad del campo

Las cuatro principales organizaciones agrarias de la provincia de León —Asaja, Ugal-UPA, Ucale-Coag y UCCL— han anunciado esta mañana, en una rueda de prensa conjunta, la convocatoria de una tractorada el próximo 29 de enero en la capital leonesa. La movilización, que partirá a las 11.00 horas desde el aparcamiento del estadio, se enmarca en una unidad de acción sin precedentes frente a lo que consideran una amenaza directa para la viabilidad del campo: el acuerdo comercial con Mercosur, la falta de rentabilidad de las explotaciones y la propuesta de la nueva Política Agraria Común (PAC).

El presidente de Asaja León, Arsenio García, abrió las intervenciones señalando que la movilización “no es ninguna sorpresa”, ya que el sector lleva semanas denunciando una situación “insostenible”.

“Nos sentimos moneda de cambio en las políticas y conflictos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo. Lo vimos con la guerra de Ucrania y ahora lo estamos viendo con Mercosur”, afirmó.

García denunció que el acuerdo permite la entrada de productos agrícolas de terceros países “sin las mismas exigencias que se nos imponen aquí”, lo que provoca una competencia desleal y agrava la falta de rentabilidad de las explotaciones.

“No estamos en contra del comercio ni de la apertura de mercados, pero queremos jugar todos con las mismas reglas. No puede ser que aquí tengamos cada vez más presión y controles mientras entra de todo sin garantías reales”, subrayó.

Asimismo, explicó el proceso de votación en el Parlamento Europeo y pidió que los eurodiputados “se retraten con nombres y apellidos” cuando tengan que decidir sobre la ratificación del acuerdo.

“El día 29 saldremos a la calle en unidad para defender a nuestros agricultores. Este no es solo un problema de León, es un problema de la agricultura europea”, concluyó.

Por su parte, Sonia Castro, secretaria general de Ugal-UPA, quien puso el acento en la PAC posterior a 2027, a la que calificó como “una amenaza incluso mayor que Mercosur”.

“La PAC que se nos propone a partir de 2027 perjudica gravemente a agricultores y ganaderos porque va a generar desigualdades entre territorios y profesionales”, advirtió.

Castro reclamó un presupuesto agrario fuerte, sin recortes, y la continuidad de los dos pilares actuales:

“Defendemos que se mantengan las ayudas directas y el desarrollo rural, así como las ayudas a los jóvenes, para que haya un relevo generacional real en el campo”.

La dirigente de Ugal-UPA animó a agricultores, ganaderos y ciudadanía en general a sumarse a la tractorada del día 29, que incluirá paradas en la Subdelegación del Gobierno y en la Junta de Castilla y León para entregar las reivindicaciones.

El responsable de Ucale-Coag, Nacho Rodríguez, alertó de que las políticas europeas actuales están condenando al abandono al medio rural leonés.

“No estamos hablando solo de Mercosur o de la PAC, estamos hablando del futuro de los pueblos de León”, señaló.

Rodríguez criticó la falta de controles reales sobre los productos que entran en la Unión Europea. “Sobre el papel hay cláusulas espejo y salvaguardas, pero ¿quién las controla?, ¿quién garantiza que se cumplan? Vamos a competir de forma injusta”.

Advirtió de que sectores clave como el vacuno, el cereal o la apicultura serán especialmente perjudicados. “Mercosur a algunos sectores les puede venir bien, pero al campo leonés lo va a arruinar. Estamos cambiando automóviles y maquinaria por pueblos vacíos”, afirmó.

Por último, Juan Antonio Rodríguez, secretario provincial de UCCL, denunció que el sector agrario vuelve a ser “traicionado” por las decisiones políticas.

“Después de años de movilizaciones y de tener a la sociedad de nuestro lado, nos han vuelto a clavar una puñalada. Nos utilizan como mercancía de cambio”, lamentó.

Rodríguez explicó que Mercosur supondrá la entrada masiva de productos producidos con transgénicos, fitosanitarios y hormonas prohibidas en Europa, lo que pone en riesgo la calidad alimentaria.

“No es que no sepamos producir; somos agricultores punteros. El problema es que no tenemos las mismas condiciones. Así es imposible competir”, aseguró.

Además, alertó del impacto sobre el relevo generacional y el despoblamiento rural. “Se habla mucho de jóvenes, pero con estas perspectivas nadie va a querer quedarse en el campo. Está en juego la soberanía alimentaria de toda la sociedad”.

Reivindicaciones del sector agrario leonés

Las organizaciones agrarias de León han presentado un bloque común de reivindicaciones con el objetivo de garantizar la viabilidad económica, social y medioambiental de la agricultura y la ganadería en la provincia.

En primer lugar, exigen reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, reclamando que no se permitan importaciones de alimentos producidos bajo prácticas agrícolas o ganaderas prohibidas en la Unión Europea. En este sentido, muestran su rechazo frontal al acuerdo con Mercosur en los términos actuales y piden a los eurodiputados que no lo ratifiquen mientras no se garantice una competencia justa.

Asimismo, defienden un presupuesto agrario fuerte y sin recortes en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Las organizaciones se oponen a la propuesta de la PAC 2027-2033 al considerar que no prioriza al agricultor y ganadero profesional, y reclaman el mantenimiento de los dos pilares actuales de la PAC: las ayudas directas y el desarrollo rural.

Otra de las demandas clave es la defensa del sector ganadero frente a los ataques de la fauna salvaje, especialmente del lobo y el oso, así como una respuesta eficaz ante las enfermedades de nueva aparición que están siendo objeto de planes de erradicación.

El sector reclama también mayores inversiones en la modernización del regadío, en las concentraciones parcelarias y en el desarrollo de nuevos regadíos, al considerarlos elementos esenciales para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones.

En materia de precios, las organizaciones exigen precios justos para los productos agrarios y la prohibición efectiva de la venta a pérdidas, con especial atención a cultivos como el cereal, el maíz y la patata, que atraviesan una situación especialmente delicada.

Del mismo modo, piden simplificar los procedimientos administrativos y las normas regulatorias que afectan al sector, así como una reducción de la presión derivada de las exigencias medioambientales, que consideran excesivas y desproporcionadas.

Otra reivindicación destacada es la liberalización del mercado de los insumos agrícolas, especialmente de los abonos minerales, solicitando la eliminación de aranceles, contingentes e impuestos que encarecen los costes de producción.

Por último, reclaman medidas eficaces que incentiven la incorporación de jóvenes al sector agrario, con el fin de garantizar un relevo generacional real y frenar el despoblamiento rural en la provincia de León.