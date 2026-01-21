El norte de León y Sanabria, en aviso este jueves por nevadas

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) mantiene en aviso de riesgo por nevadas este jueves, 22 de enero, a las zonas de la cordillera cantábrica en la provincia de León y la comarca zamorana de Sanabria, como primeras muestras del impacto de la denominada borrasca Ingrid, que el viernes extenderá los avisos por nieve a zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

Según datos de la Aemet, recogidos por Europa Press, este jueves estarán activos los avisos de nivel amarillo que ya tienen este miércoles la cordillera cantábrica de León y la comarca de Sanabria, hasta las 06.00 horas en ambos casos y con acumulaciones de hasta cinco centímetros por encima de los 1.200 metros de altitud en 24 horas.

Además, a partir de las 18.00 horas se volverán a activar avisos de riesgo (amarillo) en ambos casos con acumulaciones de hasta cinco centímetros por encima de los 1.200 metros, pero bajando hasta los 1.000.

Estos avisos continuarán en la jornada del viernes, 23 de febrero, con previsión de más acumulación de nieve, ya que pasará a 15 centímetros durante 24 horas en altitudes a partir de 900 ó 1.000 metros.

Además, el día 23 se sumarán avisos de nivel amarillo por nevadas en todas las provincias, con la cota de nieve bajando a los 600 metros en la noche del viernes en algunas provincias como León, Salamanca y Zamora.