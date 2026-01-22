La DGT recomienda circular con precaución por la nieve en la A-6 desde Combarros hasta la Ribera de Folgoso en la provincia de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La DGT recomienda circulación con precaución por nieve en la calzada en la A-6 desde Combarros hasta Ribera de Folgoso (León), desde el kilómetro 339 al 369. En esta autovía, a esta hora, se ha producido una retención por un accidente desde Ambasmestas hasta Vega de Valcarce.

Está prohibido circular a camiones y autobuses en la AV-941 desde San Martín de Pimpollar hasta Barajas y la carretera DSA-180 está cortada desde el kilómetro 0 en Hoya hasta el 9,5 en Navacalcarro y existe visibilidad reducida por la niebla en la N-6 desde Tablada en Madrid hasta Gudillos en Segovia.

Además, se debe circular con precaución a consecuencia de la nieve en la AV-932 en Pesquera y en la N-630 entre Brañil en Asturias y Villamanin de la Tercia en León.

Por último, está prohibido la circulación para camiones y autobuses por nieve en la BU-571 Ría de la Sia y en la DSA-191 en Candelario y en la SA-203 en la Peña de Francia.